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ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ekim ayında %17,8 arttı

Pazartesi, 19 Aralık 2022 09:02:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %17,8 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %6,3 artışla 70.571 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 82,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 78,9 milyon $’a kıyasla 95,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 29.874 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 34.315 mt’a kıyasla 25.261 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 16.746 mt ile Japonya, 6.268 mt ile Meksika, 5.202 mt ile Fransa ve 4.656 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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