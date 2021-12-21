ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ekim ayında %1,6 arttı

Salı, 21 Aralık 2021 09:01:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %1,6 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %29,8 artışla 66.430 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 75,6 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 44,4 milyon $’a kıyasla 79,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 30.371 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 24.929 mt’a kıyasla 34.315 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.028 mt ile Japonya, 5.987 mt ile Meksika, 4.902 mt ile Fransa ve 2.516 mt ile Almanya takip etti.