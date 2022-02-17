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ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Aralık ayında %25,2 düştü

Perşembe, 17 Şubat 2022 09:02:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %25,2 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %11,5 artışla 63.633 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 103,9 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 48,9 milyon $’a kıyasla 75,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 35.997 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 24.776 mt’a kıyasla 27.293 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.925 mt ile Japonya, 6.502 mt ile Meksika, 4.968 mt ile Brezilya ve 2.984 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: uzun ürünler  ABD  çelik üretimi  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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