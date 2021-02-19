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ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Aralık ayında %17,2 arttı

Cuma, 19 Şubat 2021 10:09:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığının İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak paylaştığı verilere göre, Aralık ayında ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Kasım ayına kıyasla %17,2 artış fakat önceki yılın Aralık ayına kıyasla %0,6 düşüşle 57.059 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 41,6 milyon $ ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 50,2 milyon $’a kıyasla 48,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği pazar, Kasım ayında kaydedilen 27.091 mt ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 22.327 mt’a kıyasla 24.776 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.628 mt ile Japonya, 4.867 mt ile Brezilya, 4.419 mt ile Meksika ve 4.016 mt ile Fransa takip etti.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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