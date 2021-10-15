ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ağustos ayında %3,1 arttı

Cuma, 15 Ekim 2021 08:59:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %3,1 ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %67,3 artışla 62.890 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 67,7 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 32,3 milyon $’a kıyasla 73,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 28.531 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 23.359 mt’a kıyasla 28.884 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.052 mt ile Japonya, 8.805 mt ile Fransa, 4.704 mt ile Meksika ve 2.505 mt ile Almanya takip etti.