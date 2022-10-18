﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ağustos ayında %19,5 düştü

Salı, 18 Ekim 2022 09:04:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %19,5 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,8 artışla 68.363 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 117,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 74,4 milyon $’a kıyasla 93,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 30.083 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 28.863 mt’a kıyasla 32.997 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.606 mt ile Meksika, 9.108 mt ile Japonya, 4.459 mt ile Fransa ve 4.019 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ağustos ayında %9,8 düştü

19 Eki | Çelik Haberler

Rusya çıkışlı kütük teklifleri arz sıkıntısına rağmen aşağı yönlü

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya’ya en fazla inşaat demiri satışı Körfez ülkelerinden yapılıyor

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 42. Hafta

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İran’ın çelik üretimi İran yılının ilk altı ayında artış gösterdi

18 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları sertçe düştü

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İranlı kütük tedarikçileri fiyatlarını daha da yükseltmeye çalışıyor

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları düştü

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da inşaat demiri fiyatlarında görülen artış üreticilerin stoklarını eritmek istemesi sonucu tersine döndü

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir filmaşin fiyatlarını aşağı çekti

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük