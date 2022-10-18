ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ağustos ayında %19,5 düştü

Salı, 18 Ekim 2022 09:04:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %19,5 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,8 artışla 68.363 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 117,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 74,4 milyon $’a kıyasla 93,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 30.083 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 28.863 mt’a kıyasla 32.997 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.606 mt ile Meksika, 9.108 mt ile Japonya, 4.459 mt ile Fransa ve 4.019 mt ile Almanya takip etti.