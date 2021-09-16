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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Temmuz ayında %18,2 düştü

Perşembe, 16 Eylül 2021 09:35:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %18,2 düşüşle ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %87,6 artışla 37.901 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 60,4 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 23,5 milyon $’a kıyasla 52,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 28.533 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 10.063 mt’a kıyasla 21.166 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.944 mt ile Meksika ve 1.003 mt ile Malezya takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: uzun ürünler  Kuzey Amerika  ABD  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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