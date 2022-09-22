ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Temmuz ayında %16,9 düştü

Perşembe, 22 Eylül 2022 09:08:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %16,9 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %1,4 düşüşle 37.357 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 76,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 52,2 milyon $’a kıyasla 63,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 24.056 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 17.024 mt’a kıyasla 20.619 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 15.335 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.