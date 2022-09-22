﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Temmuz ayında %16,9 düştü

Perşembe, 22 Eylül 2022 09:08:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %16,9 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %1,4 düşüşle 37.357 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 76,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 52,2 milyon $’a kıyasla 63,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 24.056 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 17.024 mt’a kıyasla 20.619 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 15.335 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları yukarı yönlü

22 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Endonezya ve Tayland’a yapılacak bir sonraki İran çıkışlı kütük bağlantılarında fiyatların daha da düşmesi bekleniyor

22 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir inşaat demiri satışlarını kapattı

22 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş inşaat demiri fiyatlarını artırdı

22 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Shagang Group Eylül sonu için yerel inşaat demiri fiyatlarını sabit tuttu

22 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %0,2 arttı

22 Eyl | Çelik Haberler

ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları hala düşük

22 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin profil ithalatı Temmuz ayında %27,4 düştü

22 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye çıkışlı uzun mamul piyasası zorlu piyasa koşulları ve belirsiz fiyat trendi nedeniyle durdu

21 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’da perakende uzun mamul fiyatları zayıf satışlar nedeniyle hafifçe düştü

21 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük