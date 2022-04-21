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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Şubat ayında %2,7 düştü

Perşembe, 21 Nisan 2022 09:11:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %2,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %1,6 artışla 29.775 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 48,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 35,2 milyon $’a kıyasla 51,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 15.199 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 13.222 mt’a kıyasla 15.341 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.356 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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