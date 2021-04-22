ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Şubat ayında %12,6 düştü

Perşembe, 22 Nisan 2021 09:41:53 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, Şubat ayında ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ocak ayına kıyasla %12,6 ve önceki yılın Şubat ayına kıyasla %1,5 düşüşle 19.445 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 42,1 milyon $ ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 37,9 milyon $’a kıyasla 35,2 milyon $ oldu.

Şubat ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği pazar, Ocak ayında kaydedilen 17.662 mt ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 14.682 mt’a kıyasla 15.163 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 13.222 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.