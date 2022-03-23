ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ocak ayında %10,3 düştü

Çarşamba, 23 Mart 2022 09:13:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %10,3 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %8,8 düşüşle 31.247 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 49,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 42,1 milyon $’a kıyasla 48,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 13.253 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 15.684 mt’a kıyasla 15.199 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.838 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.