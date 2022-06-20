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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Nisan ayında %4,4 arttı

Pazartesi, 20 Haziran 2022 09:09:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %4,4 artışla ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %7,2 düşüşle 41.179 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 63,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 56 milyon $’a kıyasla 66,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 19.073 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 24.647 mt’a kıyasla 20.881 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 18.609 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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