ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Nisan ayında %1,8 arttı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 09:16:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %1,8 ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %170,2 artışla 35.690 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 53,9 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 21,5 milyon $’a kıyasla 56 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği pazar, Mart ayında kaydedilen 21.315 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 9.513 mt’a kıyasla 24.647 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 18.731 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.