﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Nisan ayında %1,8 arttı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 09:16:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %1,8 ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %170,2 artışla 35.690 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 53,9 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 21,5 milyon $’a kıyasla 56 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği pazar, Mart ayında kaydedilen 21.315 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 9.513 mt’a kıyasla 24.647 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 18.731 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  uzun ürünler  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22  Haz

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Nisan ayında %21,9 arttı
16  Haz

ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Nisan ayında %1,4 arttı
04  Haz

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Nisan ayında %18,6 düştü
26  May

ABD’nin çekme tel ihracatı Mart ayında %21,5 arttı
24  May

ABD’nin ticari profil ithalatı Mart ayında %82,2 arttı