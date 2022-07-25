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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Mayıs ayında %10,6 düştü

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 09:11:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %10,6 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %7,5 düşüşle 36.812 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 66,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 53,1 milyon $’a kıyasla 64,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 18.609 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 16.385 mt’a kıyasla 19.087 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 16.364 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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