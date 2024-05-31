﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Mart’ta aylık %3,5 geriledi

Cuma, 31 Mayıs 2024 14:02:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin sıcak çubuk ihracatı, bir önceki aya kıyasla %3,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %19,8 düşüşle 30.620 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 54,9 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 66,8 milyon $’a kıyasla 53,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 17.461 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 21.140 mt’a kıyasla 16.762 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 10.382 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin hat borusu ithalatı Mart’ta aylık %221,2 yükseldi

31 May | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Mart’ta aylık %18,9 yükseldi

29 May | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mart’ta aylık %8,5 artış gösterdi

29 May | Çelik Haberler

ABD’nin mekanik boru ihracatı Mart’ta aylık %9,1 arttı

28 May | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı Mart’ta aylık %15,4 yükseldi

28 May | Çelik Haberler

ABD’nin ticari profil ihracatı Mart’ta aylık %16,3 artış gösterdi

23 May | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı Mart’ta aylık %7,1 geriledi

22 May | Çelik Haberler

Kanadalı çelik üreticileri Çin’den ithalattaki artışa karşı daha sert önlemler alınmasını istiyor

20 May | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı Mart’ta aylık %21,9 düşüş gösterdi

20 May | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı Mart’ta aylık %12,7 geriledi

20 May | Çelik Haberler