ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Mart’ta aylık %3,5 geriledi

Cuma, 31 Mayıs 2024 14:02:26 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin sıcak çubuk ihracatı, bir önceki aya kıyasla %3,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %19,8 düşüşle 30.620 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 54,9 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 66,8 milyon $’a kıyasla 53,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 17.461 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 21.140 mt’a kıyasla 16.762 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 10.382 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.