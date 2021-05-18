ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Mart ayında %45,6 arttı

Salı, 18 Mayıs 2021 10:17:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı ihracat verilerine göre, Mart ayında ABD’nin sıcak çubuk ihracatı, Şubat ayına kıyasla %45,6 ve 2020 yılının Mart ayına kıyasla %52,3 artışla 43.589 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 35,2 milyon $ ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 33,9 milyon $’a kıyasla 53,9 milyon $ oldu.

Mart ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği pazar, Şubat ayında kaydedilen 15.163 mt ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 14.967 mt’a kıyasla 21.315 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 20.426 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.