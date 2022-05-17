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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Mart ayında %29,7 arttı

Salı, 17 Mayıs 2022 09:10:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %29,7 artışla ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %9,5 düşüşle 39.445 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 51,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 53,9 milyon $’a kıyasla 63,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 15.341 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 20.426 mt’a kıyasla 19.161 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 19.073 mt ile Kanada ve 2.051 mt ile İsrail takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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