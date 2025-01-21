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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Kasım’da aylık değişim göstermedi

Salı, 21 Ocak 2025 12:00:53 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bir önceki aya kıyasla değişiklik göstermeyerek ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,3 düşüşle 27.661 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 45,6 milyon $’a kıyasla 46,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 14.376 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 16.461 mt’a kıyasla 16.274 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 8.360 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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