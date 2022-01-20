ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Kasım ayında %16,3 arttı

Perşembe, 20 Ocak 2022 09:11:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %16,3 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %46,3 artışla 42.166 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 52,9 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 30,6 milyon $’a kıyasla 58,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 21.108 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 13.391 mt’a kıyasla 21.645 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.337 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.