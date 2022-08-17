ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Haziran ayında %22,1 arttı

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 09:05:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %22,1 artışla ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %3 düşüşle 44.943 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 64,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 60,4 milyon $’a kıyasla 76,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 19.087 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 17.024 mt’a kıyasla 24.056 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 19.633 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.