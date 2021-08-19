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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Haziran ayında %16,5 arttı

Perşembe, 19 Ağustos 2021 09:08:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %16,5 ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %173,2 artışla 42.735 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 53,1 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 20,8 milyon $’a kıyasla 60,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 21.729 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 7.382 mt’a kıyasla 28.533 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.025 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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