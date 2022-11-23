ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Eylül ayında %8,1 azaldı

Çarşamba, 23 Kasım 2022 09:08:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %8,1 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %17,8 düşüşle 33.274 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 62 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 56,5 milyon $’a kıyasla 56,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 24.056 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 14.818 mt’a kıyasla 20.619 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 12.802 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.