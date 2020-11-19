ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Eylül ayında %21,8 arttı

Perşembe, 19 Kasım 2020 09:57:05 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, Eylül ayında ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ağustos ayına kıyasla %21,8 artış ve önceki yılın Eylül ayına kıyasla %1,2 düşüşle 24.749 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 22,1 milyon $ ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 32,1 milyon $’a kıyasla 25,8 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği pazar, Ağustos ayında kaydedilen 9.839 mt ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 11.717 mt’a kıyasla 12.304 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 11.672 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.