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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Eylül ayında %1,9 arttı

Pazartesi, 22 Kasım 2021 09:07:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %1,9 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %58,1 artışla 40.472 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 54,6 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 27,9 milyon $’a kıyasla 56,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 23.439 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 12.338 mt’a kıyasla 24.925 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.818 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  uzun ürünler  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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