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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ekim ayında %10,4 düştü

Çarşamba, 22 Aralık 2021 09:36:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %10,4 düşüşle ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %24,2 artışla 36.255 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 56,5 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 30,1 milyon $’a kıyasla 52,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 24.925 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 13.473 mt’a kıyasla 21.108 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.038 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  uzun ürünler  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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