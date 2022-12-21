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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ekim ayında %0,7 azaldı

Çarşamba, 21 Aralık 2022 09:11:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %0,7 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %8,9 düşüşle 33.031 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 56,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 52,9 milyon $’a kıyasla 53,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 19.215 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 14.038 mt’a kıyasla 19.904 mt ile Meksika oldu.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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