ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ekim ayında %0,7 azaldı

Çarşamba, 21 Aralık 2022 09:11:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %0,7 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %8,9 düşüşle 33.031 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 56,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 52,9 milyon $’a kıyasla 53,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 19.215 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 14.038 mt’a kıyasla 19.904 mt ile Meksika oldu.