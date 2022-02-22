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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Aralık ayında %17,4 düştü

Salı, 22 Şubat 2022 09:06:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %17,4 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %22,3 artışla 34.839 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 58,7 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 32,2 milyon $’a kıyasla 49,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 21.645 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 15.007 mt’a kıyasla 20.746 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.253 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ABD  |  benzer haberler »

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