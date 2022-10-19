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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ağustos ayında %9,8 düştü

Çarşamba, 19 Ekim 2022 09:09:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %9,8 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %8,9 düşüşle 36.195 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 63,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 54,6 milyon $’a kıyasla 62 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 20.618 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 15.271 mt’a kıyasla 20.206 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.698 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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