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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ağustos ayında %5,3 arttı

Çarşamba, 21 Ekim 2020 10:37:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, Ağustos ayında ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Temmuz ayına kıyasla %5,3 artış ve önceki yılın Ağustos ayına kıyasla %34,8 düşüşle 20.322 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 21,5 milyon $ ve 2019 yılı Ağustos ayında kaydedilen 37 milyon $’a kıyasla 22,1 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği pazar, Temmuz ayında kaydedilen 8.958 mt ve 2019 yılı Ağustos ayında kaydedilen 19.266 mt’a kıyasla 9.839 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 9.565 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  uzun ürünler  ABD  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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