ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ağustos ayında %4,8 arttı

Salı, 19 Ekim 2021 09:09:00 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %4,8 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %85,3 artışla 39.724 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 52,2 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 24,7 milyon $’a kıyasla 54,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 21.166 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 10.143 mt’a kıyasla 23.439 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 15.372 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.