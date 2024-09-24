ABD’nin rulo levha ithalatı Temmuz’da aylık %16,2 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin rulo levha ithalatı, bir önceki aya kıyasla %16,2 artış ve yıllık %24,1 düşüşle 83.698 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 66,9 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 109,8 milyon $’a kıyasla 72,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 45.644 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 59.641 mt’a kıyasla 47.644 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 10.337 mt ile Güney Kore, 4.745 mt ile Hollanda, 4.628 ile İsveç, 4.488 mt ile Meksika ve 4.478 mt ile Almanya takip etti.