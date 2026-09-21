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ABD'nin rulo levha ihracatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %31,2 düştü

Pazartesi, 21 Eylül 2026 09:06:37 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre ABD'nin rulo levha ihracatı bu yıl Temmuz ayında aylık %31,2 düşüş ve yıllık %2,9 artışla 34.809 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ihracatın değeri ise Haziran ayındaki 60,8 milyon $ ve geçen yılın Temmuz ayındaki 37,8 milyon $ seviyesine kıyasla 43,7 milyon $ oldu.

ABD Temmuz ayında en fazla rulo levhayı Meksika'ya ihraç ederken, söz konusu ülkeye yapılan ihracat Haziran ayındaki 43.033 mt ve geçen yılın Temmuz ayındaki 28.328 mt seviyesine kıyasla 31.182 mt oldu. Meksika'yı 3.450 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD'nin rulo levha ihracatında 1.000 mt veya üzerinde başka önemli bir pazar bulunmadı.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Baskılı Saclar

Kalınlık 1 - 2 mm
 
Tedarikçi ANK METAL
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Baklavalı Sac

Kalınlık 2 - 10 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 8 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 6.000 mm
  S 355 J2 + N
Tedarikçi SEÇKİN METAL NAK. SAN VE TİC A.Ş.
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