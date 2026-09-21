ABD'nin rulo levha ihracatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %31,2 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre ABD'nin rulo levha ihracatı bu yıl Temmuz ayında aylık %31,2 düşüş ve yıllık %2,9 artışla 34.809 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ihracatın değeri ise Haziran ayındaki 60,8 milyon $ ve geçen yılın Temmuz ayındaki 37,8 milyon $ seviyesine kıyasla 43,7 milyon $ oldu.

ABD Temmuz ayında en fazla rulo levhayı Meksika'ya ihraç ederken, söz konusu ülkeye yapılan ihracat Haziran ayındaki 43.033 mt ve geçen yılın Temmuz ayındaki 28.328 mt seviyesine kıyasla 31.182 mt oldu. Meksika'yı 3.450 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD'nin rulo levha ihracatında 1.000 mt veya üzerinde başka önemli bir pazar bulunmadı.