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ABD'nin teneke levha ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %16,7 düştü

Pazartesi, 28 Eylül 2026 10:31:41 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin teneke levha ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %16,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %61,2 düşüşle 48.022 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 78 milyon $'a ve Temmuz 2025'te kaydedilen 183,5 milyon $'a kıyasla 67 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 12.662 mt'a ve Temmuz 2025'te kaydedilen 46.703 mt'a kıyasla 13.984 mt ile Almanya oldu. Almanya'yı 12.754 mt ile Kanada, 10.374 mt ile Hollanda, 7.594 mt ile Güney Kore ve 1.724 mt ile İngiltere takip etti.

Etiketler: Teneke Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Stor Levha

Kalınlık 0,25 - 50 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 3.000 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Kazan Sacı

Kalınlık 0 - 100 mm
Genişlik 1.000 - 3.000 mm
Boy 3.000 - 12.000 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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Genişletilmiş Levha

Kalınlık 1,5 - 6 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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