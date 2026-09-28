ABD'nin teneke levha ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %16,7 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin teneke levha ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %16,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %61,2 düşüşle 48.022 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 78 milyon $'a ve Temmuz 2025'te kaydedilen 183,5 milyon $'a kıyasla 67 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 12.662 mt'a ve Temmuz 2025'te kaydedilen 46.703 mt'a kıyasla 13.984 mt ile Almanya oldu. Almanya'yı 12.754 mt ile Kanada, 10.374 mt ile Hollanda, 7.594 mt ile Güney Kore ve 1.724 mt ile İngiltere takip etti.