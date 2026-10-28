ABD'nin teneke levha ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %10,9 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin teneke levha ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %10,9 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %24,0 düşüşle 2.804 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 3,1 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 4,3 milyon $'a kıyasla 3,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 779 mt'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 455 mt'a kıyasla 534 mt ile Hindistan oldu. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.