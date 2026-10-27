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ABD'nin teneke levha ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %11,8 düştü

Salı, 27 Ekim 2026 09:32:05 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin teneke levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %11,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %48,9 düşüşle 42.336 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri Temmuz ayında kaydedilen 67 milyon $'a ve Ağustos 2025'te kaydedilen 122,2 milyon $'a kıyasla 58,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 12.754 mt'a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 7.538 mt'a kıyasla 12.892 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 10.920 mt ile Hollanda, 5.860 mt ile Güney Kore, 4.198 mt ile Almanya, 3.771 mt ile İngiltere ve 3.253 mt ile İspanya takip etti.

Etiketler: Teneke Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

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Kalınlık 10 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
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Sıcak Haddelenmiş Levha

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Boy 2.000 mm
 
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