ABD'nin teneke levha ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %11,8 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin teneke levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %11,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %48,9 düşüşle 42.336 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri Temmuz ayında kaydedilen 67 milyon $'a ve Ağustos 2025'te kaydedilen 122,2 milyon $'a kıyasla 58,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 12.754 mt'a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 7.538 mt'a kıyasla 12.892 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 10.920 mt ile Hollanda, 5.860 mt ile Güney Kore, 4.198 mt ile Almanya, 3.771 mt ile İngiltere ve 3.253 mt ile İspanya takip etti.