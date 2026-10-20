ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Ağustos ayında %15,8 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Ağustos ayında aylık %15,8 ve yıllık %22,4 artışla 40.310 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 43,7 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 37,8 milyon $'a kıyasla 50,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını, Temmuz ayında kaydedilen 31.182 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 26.648 mt'a kıyasla 34.809 mt ile Meksika'ya yaptı. Meksika'yı 5.082 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.