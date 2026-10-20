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ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Ağustos ayında %15,8 arttı

Salı, 20 Ekim 2026 09:56:18 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Ağustos ayında aylık %15,8 ve yıllık %22,4 artışla 40.310 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 43,7 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 37,8 milyon $'a kıyasla 50,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını, Temmuz ayında kaydedilen 31.182 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 26.648 mt'a kıyasla 34.809 mt ile Meksika'ya yaptı. Meksika'yı 5.082 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 8 mm
Genişlik 2.000 mm
Boy 6.000 mm
  S 355 J2 + N
Tedarikçi SEÇKİN METAL NAK. SAN VE TİC A.Ş.
Teklifi Gör

Stor Levha

Kalınlık 0,25 - 50 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 3.000 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
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Baskılı Saclar

Kalınlık 1 - 2 mm
 
Tedarikçi ANK METAL
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