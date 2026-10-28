ABD'nin rulo levha ithalatı 2026'nın Ağustos ayında aylık %66,6 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ağustos ayında ABD'nin rulo levha ithalatı aylık %66,6 ve yıllık %49,6 artışla 101.019 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 42,6 milyon $ ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 45,3 milyon $ seviyelerine kıyasla 70,6 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD'nin en fazla rulo levha ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 10.086 mt seviyesine kıyasla 24.487 mt ile Türkiye oldu. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Türkiye'den rulo levha ithalatı yapılmamıştı. Türkiye'yi 23.276 mt ile Güney Kore, 14.840 mt ile Vietnam, 11.642 mt ile Hollanda ve 8.501 mt ile Kanada takip etti.