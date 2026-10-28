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ABD'nin rulo levha ithalatı 2026'nın Ağustos ayında aylık %66,6 artış kaydetti

Çarşamba, 28 Ekim 2026 10:18:00 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ağustos ayında ABD'nin rulo levha ithalatı aylık %66,6 ve yıllık %49,6 artışla 101.019 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 42,6 milyon $ ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 45,3 milyon $ seviyelerine kıyasla 70,6 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD'nin en fazla rulo levha ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 10.086 mt seviyesine kıyasla 24.487 mt ile Türkiye oldu. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Türkiye'den rulo levha ithalatı yapılmamıştı. Türkiye'yi 23.276 mt ile Güney Kore, 14.840 mt ile Vietnam, 11.642 mt ile Hollanda ve 8.501 mt ile Kanada takip etti.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 8 mm
Genişlik 2.000 mm
Boy 6.000 mm
  S 355 J2 + N
Tedarikçi SEÇKİN METAL NAK. SAN VE TİC A.Ş.
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Stor Levha

Kalınlık 0,25 - 50 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 3.000 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
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Baskılı Saclar

Kalınlık 1 - 2 mm
 
Tedarikçi ANK METAL
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