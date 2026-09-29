ABD'nin rulo levha ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %15,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin rulo levha ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %15,3 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %4 düşüşle 60.650 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 34,2 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 44,5 milyon $'a kıyasla 42,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 10.917 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 17.240 mt'a kıyasla 21.655 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 11.359 mt ile Kanada, 10.086 mt ile Türkiye, 6.026 mt ile Almanya ve 3.765 mt ile Hollanda takip etti.