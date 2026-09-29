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ABD'nin rulo levha ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %15,3 yükseldi

Salı, 29 Eylül 2026 09:51:30 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin rulo levha ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %15,3 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %4 düşüşle 60.650 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 34,2 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 44,5 milyon $'a kıyasla 42,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 10.917 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 17.240 mt'a kıyasla 21.655 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 11.359 mt ile Kanada, 10.086 mt ile Türkiye, 6.026 mt ile Almanya ve 3.765 mt ile Hollanda takip etti.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Stor Levha

Kalınlık 0,25 - 50 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 3.000 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Baklavalı Sac

Kalınlık 1,5 - 16 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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Gözyaşı Desenli Sac

Kalınlık 1,5 - 16 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

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