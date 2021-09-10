ABD’nin rulo levha ithalatı Temmuz ayında %9,8 arttı

Cuma, 10 Eylül 2021 09:16:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %9,8 ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %133,9 artışla 126.157 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 122,9 milyon $’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 32,4 milyon $’a kıyasla 127,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 66.274 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 39.494 mt’a kıyasla 80.353 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 23.342 mt ile Güney Kore, 6.667 mt ile Türkiye, 3.945 mt ile Almanya ve 2.886 mt ile Hollanda takip etti.