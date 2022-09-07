ABD’nin rulo levha ithalatı Temmuz ayında %12 düştü

Çarşamba, 07 Eylül 2022 09:03:12 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %12 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %35,2 artışla 139.390 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 212,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 127,6 milyon $’a kıyasla 178,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 84.049 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 59.645 mt’a kıyasla 61.716 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 28.826 mt ile Meksika, 19.514 mt ile Güney Kore, 8.144 mt ile Hollanda ve 3.528 mt ile Fransa takip etti.