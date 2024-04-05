ABD’nin rulo levha ithalatı Şubat ayında %52,8 düştü

Cuma, 05 Nisan 2024 09:09:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %52,8 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %44,8 düşüşle 58.298 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 113,9 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 85,1 milyon $’a kıyasla 56,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 65.002 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 59.243 mt’a kıyasla 31.639 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.750 mt ile Meksika, 1.893 mt ile İsveç, 1.772 ile Almanya ve 1.562 mt ile Güney Kore takip etti.