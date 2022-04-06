ABD’nin rulo levha ithalatı Şubat ayında %34,2 düştü

Çarşamba, 06 Nisan 2022 09:05:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %34,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %17,4 artışla 88.468 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 195 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 56,6 milyon $’a kıyasla 121,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 71.841 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 44.131 mt’a kıyasla 51.026 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.239 mt ile Meksika, 5.292 mt ile Fransa, 3.654 mt ile İsveç ve 3.389 mt ile Güney Kore takip etti.