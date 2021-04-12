ABD’nin rulo levha ithalatı Şubat ayında %1,5 arttı

Pazartesi, 12 Nisan 2021 11:00:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, Şubat ayında ABD’nin rulo levha ithalatı Ocak ayına göre %1,5 ve geçen yılın Şubat ayına kıyasla %2,2 artışla 75.359 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise önceki ay kaydedilen 52,2 milyon $ ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 45,5 milyon $’a kıyasla 56,6 milyon $ oldu.

Şubat ayında, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 65.735 mt’a ve geçen yılın Şubat ayında yapılan 58.275 mt’a kıyasla 44.131 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 18.977 mt ile Güney Kore, 4.434 mt ile İsveç, 2.938 mt ile Türkiye ve 1.743 mt ile Fransa takip etti.