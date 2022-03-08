ABD’nin rulo levha ithalatı Ocak ayında %9,1 düştü

Salı, 08 Mart 2022 09:06:47 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %9,1 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %74,9 artışla 129.920 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 223,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 52,2 milyon $’a kıyasla 190,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 62.394 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 65.735 mt’a kıyasla 71.481 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 15.376 mt ile Meksika, 13.751 mt ile Hollanda, 6.153 mt ile Güney Kore ve 4.981 mt ile Sırbistan takip etti.