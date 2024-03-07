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ABD’nin rulo levha ithalatı Ocak ayında %3,6 yükseldi

Perşembe, 07 Mart 2024 09:13:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %3,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %10,4 artışla 120.475 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 94,8 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 93,7 milyon $’a kıyasla 112,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 63.486 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 63.267 mt’a kıyasla 65.002 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.421 mt ile Meksika, 12.065 mt ile Hollanda, 8.655 ile Güney Kore ve 5.344 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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