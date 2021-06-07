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ABD’nin rulo levha ithalatı Nisan ayında %35,1 arttı

Pazartesi, 07 Haziran 2021 10:26:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %35,1 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %60,4 artışla 104.694 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 65,4 milyon $ ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 41 milyon $’a kıyasla 102,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 56.851 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 35.586 mt’a kıyasla 68.501 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 18.559 mt ile Güney Kore, 4.224 mt ile İsveç, 3.401 mt ile Almanya ve 1.763 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: ABD  levha  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  yassı ürünler  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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