ABD’nin rulo levha ithalatı Nisan ayında %14,4 düştü

Pazartesi, 06 Haziran 2022 09:07:46 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %14,4 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %11,4 düşüşle 116.677 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 172,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 102,4 milyon $’a kıyasla 141,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 67.234 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 68.501 mt’a kıyasla 68.925 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 15.879 mt ile Meksika, 14.900 mt ile Güney Kore, 7.257 mt ile İsveç ve 3.435 mt ile Hollanda takip etti.