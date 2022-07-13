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ABD’nin rulo levha ithalatı Mayıs ayında %6 arttı

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 09:43:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %6 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %22 artışla 123.689 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 141,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 106,6 milyon $’a kıyasla 161,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 68.925 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 61.335 mt’a kıyasla 80.940 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 18.756 mt ile Meksika, 7.464 mt ile Hollanda, 5.689 mt ile İsveç ve 4.203 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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