ABD’nin rulo levha ithalatı Mayıs ayında %3,2 düştü

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 09:41:02 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %3,2 düşüşle ve geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %80,6 artışla 101.372 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 102,4 milyon $’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 33,1 milyon $’a kıyasla 106,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 68.501 mt’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 28.834 mt’a kıyasla 61.335 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 12.043 mt ile Güney Kore, 11.077 mt ile Türkiye, 5.305 mt ile Hollanda ve 4.583 mt ile İsveç takip etti.