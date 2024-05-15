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ABD’nin rulo levha ithalatı Mart’ta aylık %73,4 yükseldi

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 15:17:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin rulo levha ithalatı, bir önceki aya kıyasla %73,4 artış ve yıllık %2,7 düşüşle 101.323 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 56,5 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 88,3 milyon $’a kıyasla 92,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 31.638 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 70.553 mt’a kıyasla 49.025 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 21.852 mt ile Güney Kore, 18.030 mt ile Meksika, 3.008 ile Türkiye ve 2.745 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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